Flor Rubio estalla contra Adrián Marcelo por tacharla de 'estúpida'

Ciudad de México.– La periodista y conductora Flor Rubio no se quiso quedar callada frente al ataque del youtuber Adrián Marcelo, quien a través de su cuenta en X compartió su opinión sobre la actuación de Rubio en el programa "Venga la Alegría", luego de que la famosa rompió en llanto en contra de sus compañeros durante un concurso.

"Este tipo de estúpidas me estuvo juzgando", escribió el regiomontano en su red social. "(Tiene) la inteligencia emocional de una palmera y se sienten con el derecho de señalar. Hay personas a las que ponerles atención es hacerles daño, esta tipeja, un claro ejemplo".

Redes

Luego de haber hecho esas declaraciones, Rubio reaccionó furiosa: "Primero decir que nos está poniendo atención desde el momento en que lo comenta. Hay una gran contradicción en su texto. Segundo, no me extraña que con su historial de violentador de mujeres y compañeros en un ámbito de trabajo como pasó en La casa de los famosos, no me extraña que este tipo de violentadores envalentonados me diga ‘estúpida’ o me diga ‘tipeja’", dijo Flor Rubio a cámara.

Rubio aseguró que este tipo de opiniones son algo típico que solo “sale de la mente de estas personas que efectivamente no solo no tienen inteligencia emocional, no tienen ningún tipo de inteligencia”.

La conductora de Venga la Alegría explicó que su llanto se originó en un juego y que demostró tener algo que Adrián Marcelo no tiene: “humanidad”.