¿Fin del team infierno? Wendy Guevara revela que no le habla a Sergio Mayer

La amistad del 'Team Infierno' entre Wendy y Sergio Mayer parece estar llegando a su fin. En esta ocasión, fue Wendy quien captó la atención de los medios al confirmar que ya no mantiene contacto con Mayer.

Tras la polémica surgida entre Sergio y Wendy debido a un contrato que el actor no quiso firmar, se le preguntó a la integrante del 'Team Infierno' si habían resuelto sus problemas. Guevara afirmó que no han llegado a ningún acuerdo, pero que tampoco lo odia, ya que reconoce su capacidad para enfrentar situaciones complicadas.

"Mira, no arreglamos el tema. Yo siempre he dicho que al señor lo respeto y no lo odio. No lo odio. Ya hablé de lo que sucedió y de lo que me sucedió. Yo tenía todo el derecho de hablarlo porque yo fui la que viví todo eso y tampoco digo 'Ay, fui la víctima el señor Mayer', tampoco porque también sé ser cule... Yo creo que ya le di vuelta a la página", dijo Wendy.