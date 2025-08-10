Filtran posible segundo eliminado de La Casa de los Famosos México 3

A solo dos semanas de su estreno, La Casa de los Famosos México 2025 ya está generando polémica y teorías en redes sociales. Durante esta segunda semana de nominaciones, los habitantes que quedaron en riesgo fueron Alexis Ayala, Mar Contreras, Priscila Valverde y Adrián Di Monte.

Aunque la votación sigue abierta, encuestas realizadas en plataformas como X señalan que el actor cubano Adrián Di Monte sería el segundo eliminado.

En la primera gala también figuraba como favorito para salir, pero finalmente fue Olivia Collins quien abandonó la casa.

Hasta el momento, la producción no ha confirmado ni desmentido esta información. La expectativa crece y los fans aguardan la transmisión oficial para saber si las filtraciones aciertan.