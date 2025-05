Filtran momento del asesinato de Valeria Tiktoker; había denunciado a su exnovio

Guadalajara.– La joven conocida como Valeria TikTok fue asesinada a balazos el pasado martes mientras realizaba una transmisión en vivo desde su negocio, ubicado en la Zona Real de Zapopan, donde era dueña de un salón de belleza de nombre Blossom The Beauty Lounge y contaba con una amplia comunidad en redes sociales.

La agresión fue directa, según los primeros reportes de las autoridades. Luego de la noticia del asesinato, usuarios de las redes sociales comenzaron a viralizar el momento del asesinato de la joven de 23 años.

La Fiscalía del Estado de Jalisco inició una investigación bajo el protocolo de feminicidio, recopilando testimonios y evidencias para esclarecer los hechos y dar con el responsable.

De acuerdo con las primeras versiones, el sujeto que le disparó a Valeria Márquez se hizo pasar por repartidor de comida, pues al llegar al lugar le dijo "sólo vengo a dejar esto" para posteriormente dispararle y huir en una motocicleta.

Valeria Márquez solía compartir con sus seguidores tips de belleza, consejos sobre peinados, uñas y maquillaje, sin embargo desde hace algunas semanas llegó a utilizar sus redes para denunciar que su exnovio, con quien aún vivía en la misma casa la había amenazado.

Redes

En un posteo, guardado por algunos de sus fans, la tiktoker denunció que asistió a un bar y que el personal de seguridad le pidió que se retirara del lugar, debido a que no querían problemas con dicha persona. "Por qué no le gustó al muñeco que yo llegara a divertirme. Y me dijeron por favor salte porque no sabes cómo se pone, no me quiero meter en problemas con él", escribió.