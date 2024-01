Filtran audio de Sherlyn quejándose de Andrea Legarreta

La polémica no se detiene para Andrea Legarreta, pues en medio del pleito que sostiene con Anette Cuburu, han surgido testimonios de personas que dicen haber recibido malos tratos por parte de la conductora, y entre ellos destaca el de Sherlyn. En redes sociales se retomaron los audios en los que la actriz arremete contra la conductora y amenaza con quitarle su lugar en el programa “Hoy”.

En una serie de audios que se filtraron, Sherlyn se lanza contra la conductora: “Lo que te quería enseñar es lo per** que se porta Andrea Legarreta. ¡Qué cosa! Te juro que no tengo ni idea de qué le hice, pin*** vieja loca. Que no ande de ma****, al rato le voy a quitar el trabajo y qué va a hacer”.

El audio en el que Sherlyn se expresa mal de Andrea Legarreta se difundió en 2021 por Jorge Clarividente en el programa “Chisme No Like”, de acuerdo con el astrólogo la actriz se molestó luego de que la conductora hablara de su vida privada y el supuesto romance que tuvo con el actor José Ron, mientras estaba en una relación con José Luis, integrante de Río Roma.