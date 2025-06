Festivales de música adoptan iniciativas para uso responsable de drogas

Nueva York.– Los sonidos de la música y los gritos del público resuenan por todo el recinto. Activaciones de marca, bares improvisados y restaurantes temporales aparecen por aquí y por allá mientras un mar de cuerpos se mueve de un escenario a otro. Entre ellos se encuentra una fila de organizaciones sin fines de lucro dedicadas a causas conocidas: hambre, vivienda y registro de votantes.

Es una escena común en los festivales de música, hasta que se observa más de cerca. Hay una nueva mesa, This Must Be the Place. La organización sin fines de lucro con sede en Ohio ofrece a los asistentes tratamiento gratuito para revertir sobredosis de opioides y capacitación sobre cómo usarlo, una educación que se adquiere en menos de dos minutos. Hace apenas unos años, su inclusión podría haber sido impensable en medio de regulaciones confusas y una falta de conciencia pública sobre la reducción de daños por el uso de drogas.

Los defensores dicen que las drogas se consumen comúnmente en los festivales de música, lo que los convierte en lugares ideales para actividades de prevención. Aunque más festivales de música están permitiendo tales actividades, los activistas presionan para expandir los esfuerzos, ya que algunos festivales siguen siendo cautelosos.

La reducción de daños varía en los festivales de todo el país

Fundada por William Perry e Ingela Travers-Hayward en 2022, This Must Be The Place ha distribuido desde entonces un estimado de 4.5 millones de dólares en naloxona, el medicamento para revertir sobredosis de opioides, en festivales y eventos comunitarios más pequeños.

Al principio, como lo describe Perry, tuvieron problemas para asociarse con festivales. Eventualmente, algunos festivales en el Medio Oeste accedieron a permitirles participar, lo que "nos abrió las puertas con Bonnaroo en 2022", dice Perry, refiriéndose al importante festival en Estados Unidos operado por C3 Presents, uno de los mayores promotores de conciertos del mundo. Ahora tienen presencia en 35 festivales importantes en Estados Unidos, incluidos Lollapalooza, Governors Ball y Besame Mucho, donde colaboran directamente con C3 y su personal de seguridad.

El crecimiento de la organización coincide con el avance de las regulaciones federales. Según Daliah Heller, vicepresidenta de iniciativas de prevención de sobredosis en la organización global de salud pública Vital Strategies, la distribución de naloxona solía estar determinada por regulaciones estatales hasta 2023, cuando la Administración de Alimentos y Medicamentos aprobó el primer aerosol nasal de venta libre.

"Ya no necesitamos que se modifiquen las leyes de prescripción para permitir la distribución de naloxona", dice. "Ahora es como comprar aspirina: está disponible sin receta".

El año pasado, This Must Be the Place distribuyó 46.146 unidades de Narcan —un nombre comercial para la naloxona— a través de su alcance nacional en festivales.

Emmett Beliveau, director de operaciones de C3 Presents, dice que trabajar con This Must Be the Place fue la primera vez que C3 implementó estrategias de reducción de daños de cara al público, además de los programas médicos existentes del promotor.

Incorporar la organización en los festivales de C3 no fue "en respuesta a algo que haya sucedido en uno de nuestros festivales", dice, sino más bien debido a la "cantidad de muertes que ocurren en nuestras comunidades".

Algunos asistentes han tomado el asunto en sus propias manos

Algunos activistas creen que los asistentes responden mejor a la educación sobre drogas cuando proviene de sus pares en lugar de figuras de autoridad. Por lo tanto, durante los últimos tres años, una organización sin fines de lucro dedicada a combatir las sobredosis accidentales entre adultos jóvenes, Team Awareness Combating Overdose (TACO), ha distribuido tiras reactivas de fentanilo y Narcan en el Festival de Música y Artes de Coachella.

El exdirector ejecutivo de TACO, Kameran Mody, dice que los festivales de música son lugares ideales para la distribución y educación porque "la música y el uso de drogas son sinónimos entre sí".

TACO distribuye a través de lo que Mody describe como "marketing estilo guerrilla". Reclutan voluntarios, los capacitan sobre cómo usar la naloxona y les envían Narcan y tiras reactivas para que las lleven al festival.

No involucran a los organizadores del festival. Los representantes de Coachella no respondieron a las solicitudes de comentarios de The Associated Press.

En 2023, un voluntario de TACO administró Narcan a un asistente de Coachella que no respondía y mostraba signos de sobredosis. La organización dice que el asistente recuperó la conciencia.

"Eso fue uno de nuestros mayores éxitos", dice Mody.

Las leyes locales y el riesgo de criminalización obstaculizan las iniciativas

En 2019, en Bonnaroo, un hombre de 27 años fue encontrado muerto en su campamento, justo después de que activistas de reducción de daños protestaran en el festival de Tennessee porque no permitía pruebas de drogas. El informe toxicológico encontró éxtasis y fentanilo en su sistema.

En ese momento, según la ley estatal, las tiras reactivas estaban criminalizadas y clasificadas como parafernalia de drogas. Eso ha cambiado: en 2022, Tennessee despenalizó las tiras reactivas de fentanilo. Para finales de 2023, otros 44 estados y Washington habían hecho lo mismo.

Pero en algunos estados, las leyes sobre parafernalia de drogas están redactadas de manera que no son completamente transparentes —hay tiras reactivas que no son específicas para fentanilo, señala Heller— y la criminalización y los estigmas sociales persisten.

Algunos han encontrado soluciones. "Incluso en los estados donde las legalidades eran un poco inciertas, en lugar de simplemente entrar y esperar que las cosas funcionaran, nos comunicábamos con el departamento de salud y decíamos 'Llevamos a cabo este proyecto, ¿qué opinan al respecto?'", dice Perry. "Terminábamos con cartas del funcionario de salud de más alto rango, ya sea en el condado o en el estado, diciendo 'Aprobamos esto'. Eso evitaba cualquier obstáculo".

Sin embargo, algunos festivales podrían ser reacios a usar tiras reactivas porque "es difícil para ellos admitir que se están usando drogas", dice Mody. Algunos festivales incluso han prohibido la naloxona.

Mientras que This Must Be The Place distribuye tiras reactivas de fentanilo en algunos eventos en Ohio, C3 no distribuye tiras reactivas en sus eventos y no planea hacerlo. Beliveau no cree que las tiras reactivas de fentanilo sean efectivas y expresó su preocupación de que podrían fomentar el uso de drogas. Las tiras reactivas, que pueden detectar fentanilo en pastillas, polvos o inyectables, son recomendadas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades como un medio de bajo costo para ayudar a prevenir sobredosis de drogas.

Iniciativas prometedoras fuera de Estados Unidos

En un festival de música electrónica de tres días en Ciudad de México a principios de este año, un puesto proporcionó pruebas de drogas gratuitas y anónimas. La iniciativa, conocida como "Checa tu Sustancia", fue liderada por el Instituto RIA, una organización mexicana de investigación y defensa de políticas de drogas.

Cuando se detectan sustancias inesperadas, los usuarios reciben información detallada sobre qué son, sus riesgos, posibles interacciones con otras sustancias y ajustes de dosis, empoderándolos para tomar decisiones informadas.

Perry dice que están al tanto de festivales más pequeños en Estados Unidos que realizan pruebas de drogas, pero "lo hacen de una manera muy clandestina y en redes de susurros" para evitar la criminalización.

Lo que Perry dice que a su organización le gustaría ver en los festivales de música en el futuro serían áreas de reducción de daños, secciones donde los asistentes que han consumido drogas puedan ser monitoreados, no para "meterlos en problemas", sino para garantizar su seguridad.

Heller dice que hay varios grupos trabajando para desestigmatizar las drogas, promover la despenalización y fomentar las pruebas de drogas.

"Ya tenemos pruebas de drogas en las ciudades", dice. "Tiene perfecto sentido expandir los lugares donde se ofrecería eso para incluir festivales de música. Es la misma lógica... El problema es esta idea de responsabilidad. Tendrías que crear una ley, esencialmente, que protegería al festival de la responsabilidad".