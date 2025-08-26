Festival de Cine de Venecia comienza; activistas buscan enfocar atención en Gaza

Venecia.– El Festival de Cine de Venecia comienza esta semana y los activistas esperan cambiar el foco de atención de las estrellas de Hollywood que llegan al Lido a Gaza, con una manifestación contra la guerra planeada para una de las noches más importantes de la muestra.

El grupo Venice4Palestine ha pedido al festival y a su organización matriz, la Bienal de Venecia, que terminen las asociaciones con grupos que apoyan al gobierno israelí y retiren las invitaciones a los actores Gerard Butler y Gal Gadot. El día de la inauguración del festival, el miércoles, los manifestantes realizarán una conferencia de prensa por la mañana frente a la famosa alfombra roja. También planean marchar el sábado por la noche hacia el festival, que alberga el estreno mundial de "Frankenstein" de Guillermo del Toro ese día.

Los cineastas Ken Loach y Alice Rohrwacher están entre los cientos de firmantes de la carta de Venice4Palestine. El director del festival, Alberto Barbera, dijo a The Associated Press el martes que, aunque lamentan la situación de las víctimas en Gaza, la Bienal no hace declaraciones políticas y no boicotea a los artistas.

"Somos un espacio para el debate, para la conversación", dijo Barbera. "Estamos absolutamente abiertos a cualquier tipo de debate sobre esta situación inaceptable en Palestina".

Varios informes sugirieron que Gadot se había retirado del festival tras el escrutinio, pero Barbera dijo que la estrella de "Blancanieves" nunca planeó asistir. Los representantes de Gadot no pudieron ser contactados de inmediato para hacer comentarios.

Gadot y Butler forman parte del elenco de la película de Julian Schnabel, "In the Hand of Dante", que se estrena en el festival fuera de competición el 3 de septiembre.

Butler no ha comentado públicamente sobre la guerra en Gaza, pero asistió a una gala de la Región Occidental de Amigos de las Fuerzas de Defensa de Israel en 2018. Barbera dijo que todavía está esperando saber sobre la asistencia de Butler. Los representantes del actor escocés no respondieron de inmediato a la solicitud de comentarios.

Aunque el festival y la Bienal no están haciendo declaraciones políticas sobre Gaza, presentan el estreno mundial de "The Voice of Hind Rajab" de Kaouther Ben Hania, sobre la muerte de una niña de seis años que intentaba huir de la Ciudad de Gaza con su familia a principios de 2024. La película se presenta en la competencia principal.

El año pasado, el festival programó una proyección en una de sus secciones paralelas del docudrama del director israelí Dani Rosenberg, "Of Dogs and Men", sobre las secuelas del ataque de Hamás en 2023 a Israel.

"Estamos viviendo tiempos muy complicados, peligrosos y aterradores", dijo Barbera. "Y el cine refleja este tipo de situación. Muchos cineastas son muy sensibles para hablar sobre estos enormes y dramáticos problemas y cuestiones".

El lunes, Israel atacó uno de los principales hospitales en la Franja de Gaza, matando al menos a 20 personas, incluidos cinco periodistas, entre los que había una colaboradora de AP. En el ataque hubo decenas de heridos más. Fue una de las ofensivas israelíes más mortales que han golpeado tanto a hospitales como a periodistas durante el transcurso de la guerra de 22 meses.

El Ministerio de Salud dijo el domingo que al menos 62.686 palestinos han sido asesinados en la guerra. El conflicto comenzó cuando militantes liderados por Hamás secuestraron a 251 rehenes y mataron alrededor de mil 200 personas, en su mayoría civiles, en el ataque del 7 de octubre de 2023. La mayoría de los rehenes han sido liberados en ceses al fuego u otros acuerdos, pero 50 permanecen en Gaza, de los cuales se cree que 20 están vivos.

El año pasado, ante la amenaza de protestas, el artista y los curadores que representaban a Israel en la Bienal de Venecia mantuvieron cerrado el pabellón israelí, diciendo que solo lo abrirían si hubiera un alto el fuego en Gaza.