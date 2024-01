Ferka se burla de la expulsión de Christian Estrada de LCDLF 4

El primer eliminado de La Casa de los Famosos 4 es Christian Estrada, quien no pudo convencer al público para que lo dejaran una semana más dentro de la competencia, ante esto, Ferka ex pareja del modelo y madre de su primogénito, ya reaccionó en redes sociales tras salida de su ex.

Fue a través de su cuenta de “X” que la actriz y conductora María Fernanda Quiroz, mejor conocida como Ferka ha reaccionado ante las diversas declaraciones que su ex pareja Christian Estrada hizo durante los pocos días que estuvo en el famoso reality show, así como a su reciente eliminación.

“JajjJa amo a todos con el reporte joaquinn”, escribió Ferka en su cuenta de “X”.

Lo anterior, luego que sus fanáticos le pasaron “el reporte” de la eliminación de Christian Estrada, ante su reacción en esta red social, los comentarios al respecto no se hicieron esperar. Y es que, seguidores del reality show aseguran que lo eliminaron para que salga de la competencia y vaya a hacerse cargo de su hijo, otros más aseguran que las “lloradera” de Christian Estrada no le sirvió de nada.