Feid y ATL Jacob dominan la lista de lo más reproducido en México

Las 10 canciones más populares de la semana en algunos países de las Américas y España.

México

1.- “Luna” – Feid, ATL Jacob

2.- “End of beginning” – Djo

3.- “We can’t be friends (Wait for your love)” - Ariana Grande

4.- “Plis”- Camilo, Evaluna Montaner

5.- “Cactus” – Belinda

6.- “Lose control” - Teddy Swims

7.- “Texas Hold ’Em” – Beyoncé

8.- “Diamantes y amaranto” – Camila

9.- “Greedy” - Tate McRae

10.- “Fría” - Enrique Iglesias, Yotuel Romero

(Fuente: Los 40 Principales)

Argentina

1.- “Luna” – Feid, ATL Jacob

2.- “Plis”- Camilo, Evaluna Montaner

3.- “Contigo” - Karol G, Tiësto

4.- “Doctor (Work it out))” - Miley Cyrus, Pharrell Williams

5.- “Hola perdida” – Luck Ra, Khea

6.- “Training season” - Dua Lipa

7.- “Fría” - Enrique Iglesias, Yotuel Romero

8.- “Tarde” – Morat

9.- “Yes, And?” - Ariana Grande

10.- “La_original.mp3” – Emilia, TINI

(Fuente: Los 40 Principales)

Chile

1.- “Luna” – Feid, ATL Jacob

2.- “Enrolar” - Kidd Voodoo, DrefQuila

3.- “Yes, And?” - Ariana Grande

4.- “El amor de tu vida” - Gino Mella, Jairo Vera, Best

5.- “Karma” - Taylor Swift

6.- “La falda” - Myke Towers

7.- “Minnie 3” - Kidd Voodoo, Daiko 02

8.- “Young Miko: Bzrp Music Sessions, Vol. 58” – Bizarrap, Young Miko

9.- “Contigo” - Karol G, Tiësto

10.- “Tas texteandome” – Katteyes, Kidd Voodoo

(Fuente: Los 40 Principales)

Colombia

1.- “Luna” – Feid, ATL Jacob

2.- “La diabla” – Xavi

3.- “Si sabe FERXXO” – Blessd, Feid

4.- “Puntería” – Shakira, Cardi B

5.- “Cuál es esa” – Feid, Pirlo

6.- “Sueños perdidos” - BrokiX, Esteban Rojas

8.- “Alakran” – Feid

6.- “Perro negro” – Bad Bunny, Feid

9.- “Young Miko: Bzrp music sessions Vol. 58” – Bizarrap, Young Miko

10.- “Klkntoki” – Nath, Pirlo, Cheztom

(Fuente: Los 40 Principales)

España

1.- “Luna” – Feid, ATL Jacob

2.- “La_original.mp3” – Emilia, TINI

3.- “Lose Control” - Teddy Swims

4.- “Beautiful things” - Benson Boone

5.- “Madrid City” - Ana Mena

6.- “Greedy” - Tate McRae

7.- “Contigo” - Karol G, Tiësto

8.- “Todo cambia” - Dani Fernández

9.- “Overdrive” - Norma Jean Martine, Ofenbach

10.- “Olvidé olvidarte” - Marlon y Álvaro de Luna

(Fuente: Los 40 Principales)