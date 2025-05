Federica Quijano implora por ayuda tras ser hospitalizada de urgencia

Ciudad de México.– La cantante y también política mexicana Federica Quijano, exintegrante de la agrupación Kabah, compartió un video a través de sus redes sociales para solicitar ayuda luego de que fue hospitalizada de urgencia por complicaciones con su columna.

“Como pueden ver, estoy internada, estoy en el hospital. Este es un mensaje pidiendo ayuda a mi seguro”, comentó Federica, quien expresó su frustración hacia la aseguradora con la que tiene una relación de más de 30 años.

La cantante detalló que viajó a la Ciudad de México con la intención de operarse el mismo día, pero se encontró con la solicitud retrasada de una segunda valoración médica por parte de un especialista designado por la aseguradora.

En su mensaje, Federica solicitó apoyo inmediato para avanzar con el procedimiento, ya que su condición física le impide movilizarse: “Les pido por favor que me ayuden, que me manden a su doctor, porque yo no puedo ir, no puedo caminar”, mencionó. Además, destacó lo difícil que es tener que “programar” su dolor y la urgencia de la situación, pues teme que el tiempo no sea favorable para su salud.

A lo largo del video, la cantante también compartió su temor respecto a la operación, manifestando que no es algo que desee realizar, pero que es necesario debido a la gravedad de su situación.

“Es una operación de columna a la cual tengo mucho miedo, no es algo que quiero hacer, no es algo que tengo tiempo porque tengo que trabajar”, expresó, pidiendo a su aseguradora una respuesta rápida.