Fan intenta besar a Shakira; así reaccionó la cantante

Shakira vivió un incómodo momento por un sujeto que intentó besarla a la fuerza durante un evento público. El video del instante se hizo viral de inmediato y en éste se observa como la cantante lo evitó con total tranquilidad, aunque el sujeto continuó hostigándola.

En el clip se observa que el sujeto toma a la cantante de la cintura simulando abrazarla, pero de un momento a otro se mueve intentando forzarla para darle un beso. “No way, stop!”, gritó Shakira inmediatamente y se mostró sorprendida por el acto del hombre que insistía en robarla un beso pese a que las personas a su alrededor le pedían que se detuviera. Aunque la cantante actuó calmada en todo momento y no le negó la foto a su fan tras lo ocurrido, fue evidente su molestia e incomodidad.

El sujeto aseguró que no intentaba besar a la intérprete de “Ojos así” y puntualizó en que sólo se aproximó a ella para abrazarla, sin embargo, fanáticos no dudaron en defenderla y a través de redes sociales reprobaron el acto del hombre al tratarse de hostigamiento a Shakira.

“Sea serio, eso no es de Dios” y “El güey abusando, no mms”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales donde fanáticos se han mostrado molestos por la reacción de quienes serían su escoltas alrededor de ella, así como de otras personas que no hicieron nada por detener al sujeto pese a la negativa de la barranquillera y lo incomoda que se mostró luego de ello.