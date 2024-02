Fan intenta besar a la fuerza a Espinoza Paz y así reaccionó el cantante

La actitud de Espinoza Paz ha llamado la atención en redes después de que se publicó un video en TikTok, en donde una fan durante una de sus presentaciones se subió al escenario e intentó en varias ocasiones de besar a la celebridad, algo que muchos calificaron como acoso y destacaron la actitud de caballerosidad por parte del cantante frente a esta situación incómoda.

Los hechos ocurrieron en una presentación en La Feria de León, Guanajuato, donde la mujer aprovechó la vulnerabilidad de la seguridad para subir al escenario a lado del cantante, por lo que una vez ahí, intentó besarlo en varias ocasiones, esto a pesar de las señas de incomodidad por parte de Espinoza.

De inmediato, el intérprete de ‘El próximo viernes’ dio un paso hacia atrás y giró su cabeza para que sus labios no tocaran a su fanática de ninguna manera, pero ella insistió e insistió hasta que lo desesperó.

“Espéreme pues. Pa’ eso es pero pida, necesito procesarlo”, comentó mientras intentaba separarse de la mujer en cuestión.

La situación no terminó ahí, pues el público comenzó a corear ‘beso, beso’ sin importar que el cantante no quisiera hacerlo. Entonces, volvió a tomar la palabra para explicar que no podía darle un ósculo porque se enteró que tiene novio y propuso un intercambio muy especial: componerle una canción en vivo.

Solo de esta manera, Espinoza Paz controló la situación, evitó que se su fan se volviera a acercar y la sorprendió.