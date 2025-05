Famoso rapero enfrenta más de una docena de cargos

Foto: Associated Press

Foto: Associated Press

Georgia.- El rapero conocido como Rod Wave enfrenta más de una docena de cargos, algunos relacionados con un arma de fuego, luego de entregarse a las autoridades del sheriff en Georgia el martes.

Wave, cuyo verdadero nombre es Rodarius Green, se entregó voluntariamente a la Oficina del Sheriff del Condado de Fulton en cumplimiento de las órdenes judiciales derivadas de una llamada policial del 21 de abril en el suburbio de Milton en Atlanta, dijo la policía allí.

Un informe policial obtenido por AP describe que los agentes encontraron coches de lujo con impactos de bala y señales de allanamiento en una vivienda de una de las comunidades más exclusivas de Georgia el mes pasado. Sin embargo, no explica por qué las autoridades acusan ahora al rapero de varios delitos.

"No hay nada de cierto en estas acusaciones", dijeron los abogados del rapero, Drew Findling y Marissa Goldberg, en una declaración a The Associated Press.

“Rod Green fue víctima de un robo y no cometió ningún delito”, dijeron. “Es incomprensible que se le acusara a raíz de esta situación. Esto se resolverá sin duda a favor del Sr. Green”.

El 21 de abril, la policía de Milton acudió a una vivienda en la ciudad al norte de Atlanta después de que un reporte del 911 describiera "un posible altercado doméstico", según informó la policía en un comunicado. Un vecino escuchó gritos y chillidos, y vio a una mujer llorando, escribieron los oficiales en su informe inicial.

Los agentes determinaron que la llamada estaba relacionada con un robo no denunciado previamente y el disparo de un arma de fuego en el lugar, según la policía. Posteriormente, obtuvieron órdenes de arresto contra Green, quien vivía allí.

Los cargos incluyen agresión con agravantes, conspiración para cometer un delito grave, daños a la propiedad y apuntar con un arma a alguien, según consta en los registros de la Cárcel del Condado de Fulton. También se le acusa de manipulación de pruebas (un delito grave) y obstrucción a la ley.

Un informe policial inicial obtenido por AP describe lo que los oficiales encontraron en la casa cuando llegaron el 21 de abril. Una camioneta Mercedes dorada tenía múltiples agujeros de bala y un vehículo Rolls-Royce negro tenía un solo agujero de bala, según el informe.

“En el sótano encontramos una caja fuerte grande que había sido arrastrada por el suelo, abierta y vaciada”, escribió un oficial.

La novia de Green declaró a los agentes que, al regresar a casa, encontró que parecía haber sido asaltada. En la parte trasera de la casa, cerca de la piscina, encontraron una ventana rota y un martillo en un arbusto junto a ella. También encontraron una pistola Glock negra en el lugar, escribieron los agentes.

El informe inicial no enumera a ningún sospechoso que pudiera haber entrado, vaciado la caja fuerte o disparado a los vehículos y tampoco acusa a Green de cometer ningún delito.

Green fue liberado bajo fianza poco después de entregarse el mismo día, martes, dijeron las autoridades.

El rapero floridano de 26 años es reconocido por su sonido soul-trap, una fusión única de R&B y rap que le ha valido 11 sencillos certificados platino por la Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos (RIAA). Cuatro de sus seis álbumes alcanzaron el número 1 en la lista Billboard de los mejores álbumes de R&B/hip-hop, incluyendo su más reciente, "Last Lap" de 2024.

Este año, contribuyó con el rap cantado "Sinners" para el éxito de taquilla del mismo nombre de Ryan Coogler, que batió récords y fue aclamado por la crítica.

Green creció en San Petersburgo, Florida, donde tuvo al menos un problema con la ley antes de que se desestimara un cargo de agresión doméstica en 2022.

Una exnovia acusó a Green de entrar en su casa en el área de Orlando y estrangularla mientras sus dos hijos estaban en otra habitación, según una orden de arresto. Llevaban saliendo unos cuatro años, y la exnovia declaró a los investigadores que Green la acusó de salir con otros hombres mientras rompían.

Los fiscales dijeron más tarde a los funcionarios del tribunal que el caso no era adecuado para ser procesado.