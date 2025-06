Famoso cantante atropella y mata a mujer de 77 años

Nashville.- El famoso cantante Conner Smith atropelló y mató a una mujer de 77 años en Nashville, dio a conocer TMZ.

Se informó que el intérprete de música country conducía una Chevy Silverado en dirección norte por 3rd Ave cuando Dorothy Dobbins, de 77 años, estaba cruzando la calle el domingo 8 de junio, y fue entonces cuando ocurrió el atropello.

La víctima se encontraba en un cruce peatonal marcado alrededor de las 7:30 de la tarde cuando fue arrollada. Fue trasladada de urgencia al Centro Médico Vanderbilt, donde falleció más tarde.

La Policía cree que Conner Smith no cedió el paso a la peatona, lo cual podría ser el factor clave del accidente. El cantante no mostró signos de estar bajo los efectos del alcohol. Hasta el momento no se han presentado cargos, pero la investigación continúa.