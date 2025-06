Fallece Renée Victor, voz original de Mamá Elena en 'Coco'

Foto: Associated Press

Nueva York.- Renée Victor, quien prestó su voz a la sensata y audaz Mamá Elena en la exitosa serie animada de Disney "Coco" e interpretó a la ingeniosa Lupita en "Weeds" de Showtime, falleció. Tenía 86 años.

La muerte de Victor fue confirmada el lunes por una representante, Julie Smith, quien indicó que la actriz padecía linfoma desde hacía varios años. Falleció el viernes en su casa de Sherman Oaks, California, dijo Smith, acompañada por su familia.

Una publicación en el Instagram de Pixar, productora de "Coco", decía: "Nos duele profundamente el fallecimiento de Renée Victor, la voz de Mamá Elena en 'Coco' y una figura increíble de la familia Pixar. Siempre te recordaremos".

Víctor apareció en 22 episodios de "Weeds" como la descarada ama de llaves Lupita entre 2005 y 2012, entre muchos otros créditos televisivos, como "ER", "Matlock" y "Los locos Addams". Pero quizás fue más conocida por lo que ella llamó la abuela lanzadora de chanclas en "Coco", la película familiar de 2017 que exploró la muerte a través del viaje de un niño mexicano a la tierra de los muertos.

“Yo interpreto a la 'Mamá Elena', la abuela que lanza chanclas y predica '¡Sin música!'”, escribió en Instagram, recordando varios años atrás. “¡Disfruten de 'Coco' con su familia este Día de Muertos y para siempre!”

También recordó "El Apóstol", la película de 1997 que Robert Duvall escribió, dirigió y protagonizó. "Se arriesgó conmigo con esta película", escribió Victor en Instagram. "De ahí viene mi apodo 'Renée de una toma'", dijo, añadiendo emojis de risa. "¡Tuve un papel pequeño, pero fue genial! ¡¿Alguien me puede decir amén?!"

Nacida en San Antonio, Texas, el 25 de julio de 1938, Víctor comenzó su carrera artística como cantante y bailarina. Se mudó a Los Ángeles en la década de 1960, según información biográfica proporcionada por sus representantes, donde despegó cantando con los destacados líderes de big bands Xavier Cugat y Pérez Prado. También impartió clases de baile latino, incluyendo salsa y tango.

Conoció a su futuro marido, Ray, durante ese período, y de 1963 a 1973 actuaron juntos como “Ray & Renée”, un espectáculo de variedades que los llevó alrededor del mundo, incluida Australia, donde “gozaron de particular fama”, según los materiales.

En la década de 1970, Victor presentó el programa de asuntos públicos “Pacesetters” en KTLA, dijeron sus representantes, y en los años 80 ya había pasado al trabajo en televisión y cine.

Sus créditos cinematográficos, además de "El Apóstol", incluyen la película de terror de 2014 "Actividad Paranormal 5: Los Marcados", "El Doctor" con William Hurt (1991) y "Una Noche en el Viejo México" (2013), también con Duvall. En 2004, tuvo un papel recurrente como Florina López en la serie de televisión "Urgencias" y al año siguiente fue elegida para "Weeds". Otras series incluyen "Snowpiercer" (2020-2021), "Mayans MC" (2022), "Dead to Me" (2020-2022) y "With Love" de Amazon (2021-2023).

A Víctor le sobreviven sus hijas, Raquel y Margo Victor, dijo Smith.