Fallece Mick Ralphs, miembro fundador de Bad Company y Mott the Hoople

Mick Ralphs, cantante, compositor, guitarrista y miembro fundador de las clásicas bandas británicas de rock Bad Company y Mott the Hoople, falleció.

Un comunicado publicado en el sitio web oficial de la banda este lunes anunció la muerte de Ralphs a los 81 años. Ralphs sufrió un derrame cerebral días después de lo que sería su última actuación con Bad Company en el O2 Arena de Londres en 2016, y desde entonces había estado postrado en cama, según el comunicado. No se proporcionaron más detalles sobre las circunstancias de su muerte.

Ralphs iba a convertirse en miembro del Salón de la Fama del Rock & Roll como integrante de Bad Company en noviembre, ahora lo hará de forma póstuma.

El cantante de Bad Company, Paul Rodgers, afirmó en un comunicado: "Nuestro Mick ha fallecido, mi corazón se desplomó. Nos ha dejado con canciones y recuerdos excepcionales. Era mi amigo, mi compañero de composición, un guitarrista increíble y versátil que tenía el mejor sentido del humor."

Ralphs escribió "Ready for Love" en 1970 para Mott the Hoople, que luego fue renovada para el álbum debut de Bad Company en 1974, el cual también incluyó el éxito escrito por Ralphs “Can't Get Enough”. Coescribió "Feel Like Makin' Love" de Bad Company en 1975 junto con Rodgers.

Nacido en Stoke Lacy, Herefordshire, Inglaterra, Ralphs comenzó a tocar la guitarra blues siendo adolescente, y a principios de su veintena, en 1966, cofundó el Doc Thomas Group. La banda se convertiría en Mott the Hoople en 1969. Dejó el grupo en 1973, poco después de que alcanzara el éxito comercial con "All the Young Dudes", escrita y producida por David Bowie.

Formaría Bad Company con el cantante Rodgers, quien había dejado su propia banda, Free. Se les unirían el baterista de Free, Simon Kirke, y el exbajista y vocalista de King Crimson, Boz Burrell.

Kirke expresó en un comunicado el lunes que Ralphs era “un querido amigo, un maravilloso compositor y un guitarrista excepcional. Lo extrañaremos profundamente”.