Fallece María Reneé, primera ganadora de 'La Isla'

María Reneé Núñez, la ganadora de la primera temporada de "La Isla", falleció el miércoles a los 34 años de edad.

Hasta el momento se desconocen las causas de la muerte de la joven originaria de Hermosillo, Sonora.

La conductora de televisión Tania Rincón lamentó el deceso de María Reneé y expresó unas palabras en redes sociales:

"Mi Treasure, mi Rana Rene, mi María ahora ya descansas, te pienso con mucha luz y toda la paz.Me quedo con toda la alegría que me dabas con tus ocurrencias, con tus bailes, como nos atacábamos de risa cuando me buscabas la mirada bailando y me decías que moviéramos hasta el esternón. Tan única, tan creativa, tan solidaria, tan tú, María hermosa. Siempre vas a vivir en mi corazón.Descansa en Paz María René"