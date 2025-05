Fallece la estrella de la música country Johnny Rodríguez

Texas.- La estrella de la música country Johnny Rodríguez, un popular cantante mexicoamericano, conocido por sus temas que encabezaron las listas de éxitos en la década de 1970, como "I Just Can't Get Her Out of My Mind", "Ridin' My Thumb to Mexico" y "That's the Way Love Goes", falleció. Tenía 73 años.

Rodríguez falleció el viernes, según declaraciones en redes sociales de su hija, Aubry Rodríguez. Ella afirmó que falleció en paz y rodeado de su familia.

“Papá no solo fue un músico legendario cuyo arte conmovió a millones de personas en todo el mundo, sino también un esposo, padre, tío y hermano profundamente querido cuya calidez, humor y compasión moldearon las vidas de todos los que lo conocieron”, escribió.

Rodríguez fue nombrado el vocalista masculino más prometedor en los Premios de la Academia de Música Country de 1972, y su álbum debut, "Introducing Johnny Rodriguez", obtuvo una nominación al álbum del año en 1973.

Rodríguez nació en Sabinal, Texas, un pequeño pueblo a unos 97 kilómetros (60 millas) al oeste de San Antonio y a unos 145 kilómetros (90 millas) al este de la frontera entre Estados Unidos y México. Fue incluido en el Salón de la Fama de la Música Country de Texas en 2007.