Fallece Frank Caprio 'El Juez Más Amable de EU'

Ciudad de México.- El juez principal del Tribunal Municipal de Providence y figura central del programa Caught in Providence, Frank Caprio, falleció el 20 de agosto a los 88 años, tras una larga batalla contra el cáncer de páncreas.

Reconocido mundialmente como “El Juez Más Compasivo de Estados Unidos”, Caprio se volvió viral por su estilo empático al impartir justicia en casos menores. Su filosofía: “La justicia sin compasión no es justicia”.

Desde el estrado, ofrecía segundas oportunidades y escuchaba las historias personales de los acusados, convirtiendo cada audiencia en una lección de humanidad. Su programa acumuló más de 500 millones de vistas y fue nominado a los premios Emmy.

El gobernador de Rhode Island ordenó ondear las banderas a media asta en su honor, destacando que Caprio “fue un símbolo de empatía en la judicatura”.

Su familia lo recordó como esposo, padre y amigo devoto, y pidió que su legado inspire a otros a ejercer la compasión en sus propios ámbitos.