Fallece el poeta Nikki Giovanni

Foto: Associated Press

Nueva York.- Nikki Giovanni, el poeta, autor, educador y orador público que pasó de pedir dinero prestado para publicar su primer libro a décadas como una celebridad literaria que compartía sus opiniones francas y conversacionales sobre todo, desde el racismo y el amor hasta los viajes espaciales y la mortalidad, falleció. Tenía 81 años.

Giovanni, protagonista del documental premiado en 2023 “Going to Mars”, murió el lunes con su compañera de toda la vida, Virginia (Ginney) Fowler, a su lado, según un comunicado de su amiga y autora Renée Watson.

“Siempre nos sentiremos bendecidos por haber compartido un legado y amor con nuestro querido primo”, dijo Allison (Pat) Ragan, prima de Giovanni, en una declaración en nombre de la familia.

Autor de más de 25 libros, Giovanni fue un confesor y artista nato a quien sus admiradores llegaron a conocer bien por su trabajo, sus lecturas y otras presentaciones en vivo y por sus años en la facultad de Virginia Tech, entre otras escuelas. Colecciones de poesía como “Black Judgement” y “Black Feeling Black Talk” vendieron miles de copias, la llevaron a recibir invitaciones de “The Tonight Show” y otros programas de televisión y la hicieron lo suficientemente popular como para llenar una sala de conciertos de 3000 asientos en el Lincoln Center para celebrar su cumpleaños número 30.

En poesía, prosa y palabra hablada, contó su historia. Recordó su infancia en Tennessee y Ohio, abogó por el movimiento Black Power, habló de sus batallas contra el cáncer de pulmón, rindió homenaje a héroes como Nina Simone y Angela Davis y reflexionó sobre pasiones personales como la comida, el romance, la familia y los viajes espaciales, un viaje para el que creía que las mujeres negras estaban especialmente calificadas, aunque solo fuera por lo mucho que ya habían sobrevivido. También editó una antología pionera de poetas negras, “Night Comes Softly”, y ayudó a fundar una cooperativa editorial que promovía obras de Gwendolyn Brooks y Margaret Walker, entre otras.

Durante un tiempo la llamaron “La princesa de la poesía negra”.

“Todo lo que sé es que ella es la mujer más cobarde, más valiente, menos comprensiva, más sensible, más lenta para la ira, más quijotesca, más mentirosa y más honesta que conozco”, escribió su amiga Barbara Crosby en la introducción de “El alma prosaica de Nikki Giovanni”, una antología de prosa de no ficción publicada en 2003. “Amarla es amar la contradicción y el conflicto. Conocerla es no entender nunca, sino estar seguro de que todo es vida”.

Los admiradores de Giovanni iban desde James Baldwin hasta Teena Marie, que la nombró en el éxito dance “Square Biz”, pasando por Oprah Winfrey, que invitó a la poeta a su cumbre “Living Legends” en 2005, a la que también asistieron Rosa Parks y Toni Morrison. Giovanni fue finalista del Premio Nacional del Libro en 1973 por una obra en prosa sobre su vida, “Gemini”. También recibió una nominación al Grammy por el álbum de poesía hablada “The Nikki Giovanni Poetry Collection”.

En enero de 2009, a petición de NPR, escribió un poema sobre el presidente entrante, Barack Obama: