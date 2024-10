Fallece el Kompa Yaso tras haber estado en coma

Ciuda Juárez.– Eleazar del Valle, mejor conocido en el mundo de la comedia como el "Kompa Yaso", falleció a los 53 años despueés de que tuvo que ser inducido al coma debido a problemas cerebrovasculares, posiblemente un derrame cerebral, según contó la sobrina del famoso al programa "De Primera Mano".

Desde hace un tiempo el Kompa Yaso había estado enfrentando serios problemas de salud, quien desde 2022 padecía insuficiencia renal, situación que a inicios de este 2024 lo llevó a estar en el hospital por varios días.

Ayer familiares del comediante en el programa "Chisme no Like" dieron a conocer que Eleazar no había tenido daño cerebral y estaban esperando a que despertara, pues después de uhaber pasado 30 horas no había todavía recobrado la conciencia a pesar de que le retiraron los medicamentos que lo mantenían sedado.

"Estamos esperando que despierte con todas sus facultades mentales", revelaron. Incluso Beristáin y Ceriani habían empezado a reunir recursos para apoyar al comediante.

Eleazar del Valle era oriundo del estado de Hidalgo, estudió Actuación y Dirección en la Universidad Autónoma de México (UNAM). Aunque no completó la carrera, su creatividad y su singular sentido del humor lo impulsaron a perseguir su sueño de ser comediante.

Fue el programa "Chisme no Like", donde había estado colaborando por un tiempo, donde se dio a conocer la noticia de su fallecimiento.

"Lamentamos informarles que nuestro amigo El Kompayaso ha fallecido. Pronta resignación para su familia, que en paz descanse", compartió la página.