Fallece el director de cine Norman Jewison

Nueva York.- Norman Jewison, el aclamado y versátil director canadiense cuyas películas de Hollywood abarcaron desde comedias de Doris Day y “Moonstruck” (“Hechizo de luna”) hasta dramas sociales como la ganadora del Oscar “In the Heat of the Night” (“Al calor de la noche”), murió a los 97 años.

Jewison, quien fue nominado a tres Oscar y que en 1999 recibió un Premio de la Academia por su trayectoria, murió “pacíficamente” el sábado, según el publicista Jeff Sanderson. No se dieron a conocer otros detalles.

A lo largo de su larga carrera, Jewison combinó el entretenimiento ligero con películas de actualidad que le atraían a un nivel profundamente personal. Cuando Jewison estaba terminando su servicio militar en la armada canadiense durante la Segunda Guerra Mundial, viajó de aventón por el sur de Estados Unidos y conoció de cerca de la segregación previa al movimiento por los derechos civiles. En su autobiografía “This Terrible Business Has Been Good to Me”, señaló que el racismo y la injusticia se convirtieron en sus temas más comunes.

“Cada vez que una película trata sobre el racismo, muchos estadounidenses se sienten incómodos”, escribió. “Sin embargo, hay que enfrentarlo. Tenemos que lidiar con los prejuicios y la injusticia o nunca entenderemos lo que es bueno y malo, correcto e incorrecto. Necesitamos sentir cómo se siente ‘el otro’”.

Se basó en sus experiencias para “In the Heat of the Night” de 1967, protagonizada por Rod Steiger como un sheriff racista blanco de un pequeño pueblo y Sidney Poitier como un detective negro de Filadelfia que intenta ayudar a resolver un asesinato y finalmente forma una relación de trabajo con el hostil agente de la ley local.

El un novelista y dramaturgo de raza negra James Baldwin condenó la “espantosa distancia de la realidad” de la película y pensó que el director estaba atrapado en una fantasía de armonía racial que sólo aumentaría la “rabia y la desesperación de los negros”. Pero Bosley Crowther, de The New York Times, fue uno de los críticos que encontró la película poderosa e inspiradora, y en un año con hitos como “The Graduate” (“El graduado”) y “Bonnie and Clyde” (“Bonnie y Clyde”), la producción de Jewison ganó el Premio de la Academia a mejor película, mientras que Steiger se llevó a casa el Oscar al mejor actor. (Jewison perdió el premio al mejor director ante Mike Nichols de “The Graduate”).

Durante el rodaje de “In the Heat of the Night”, Jewison fue impulsado por Robert F. Kennedy, a quien el director conoció durante un viaje de esquí en Sun Valley, Idaho.

“Le dije que hacía películas y me preguntó de qué tipo”, recordó en una entrevista de 2011 con The Hollywood Reporter. “Así que le dije que estaba trabajando en ‘In the Heat of the Night’ y que se trata de dos policías: un sheriff blanco de Mississippi y un detective negro de Filadelfia. Le dije que era una película sobre la tolerancia. Así que escuchó, asintió con la cabeza y dijo: ‘Sabes, Norman, la sincronía lo es todo. En la política, en el arte, en la vida misma”. Nunca lo olvidé”.

Recibió otras dos nominaciones al Oscar: por “Moonstruck”, la querida comedia romántica por la que Cher ganó un Premio de la Academia, y “Fiddler on the Roof” (“El violinista en el tejado”), el clásico musical sobre un pueblo judío en Rusia que Jewison ha dicho que le ofrecieron bajo la creencia errónea de que era judío.

Sus otras películas notables incluyen la parodia de la Guerra Fría “The Russians Are Coming, The Russians Are Coming” (“¡Ahí vienen los rusos, ahí vienen los rusos!”), el thriller de Steve McQueen “The Thomas Crown Affair” (“El secreto de Thomas Crown”) y un par de películas con Denzel Washington: el drama racial “A Soldier’s Story” (“Historia de un soldado”) y “The Hurricane” (“Huracán Carter”), en la que Washington interpreta al boxeador encarcelado injustamente Rubin “Hurricane” Carter.

Un tercer proyecto con Washington nunca llegó a producirse. A principios de la década de 1990, Jewison iba a dirigir una biografía de Malcolm X, pero se retiró en medio de protestas de Spike Lee y otros de que un director blanco no debería hacer la película. Lee la dirigió al final.

Cinco películas de Jewison recibieron nominaciones al Oscar: “In the Heat of the Night”, “The Russians Are Coming, The Russians Are Coming”, “Fiddler On the Roof”, “Moonstruck” y “A Soldier’s Story”.

Jewison y su esposa Margaret Ann Dixon (apodada Dixie) tuvieron tres hijos, Kevin, Michael y Jennifer Ann, esta última se convirtió en actriz y apareció en las películas de Jewison “Agnes of God” (“Agnes de Dios”) y “Best Friends” (“Amigos muy íntimos”). Los Jewison estuvieron casados 51 años, hasta la muerte de ella en 2004. El director se casó con Lynne St. David en el 2010.

Jewison, honrado por Canadá en 2003 con el Premio de las Artes Escénicas del Gobernador General, permaneció cerca de su país de origen. Cuando no estaba trabajando, vivía en una finca de 200 acres (81 hectáreas) cerca de Toronto, donde criaba caballos y ganado y producía miel de maple. Fundó el Centro de Cine Canadiense en 1988 y durante años fue anfitrión de asados durante el Festival de Cine de Toronto.

Jewison, quien nació en Toronto, comenzó a actuar a los 6 años, presentándose en reuniones de la logia masónica. Después de graduarse del Victoria College, trabajó para la BBC en Londres, luego volvió a Canadá y dirigió programas para la CBC. Su trabajo allí le valió ofertas de Hollywood y rápidamente se ganó una reputación como director de musicales de televisión, con estrellas como Judy Garland, Danny Kaye y Harry Belafonte. Jewison incursiónó en el cine en 1963 con la comedia “40 Pounds of Trouble” (“Soltero en apuros”), protagonizada por Tony Curtis y Suzanne Pleshette.

El toque ligero del director llevó a Universal a asignarlo a una serie de comedias, incluyendo “The Thrill of It All” (“Su pequeña aventura”), que emparejó a Day con James Garner, y “Send Me No Flowers” (“No me mandes flores”), protagonizada por Day y Rock Hudson. Cansado de tales guiones, Jewison aprovechó una laguna en su contrato para colaborar con MGM en “The Cincinnati Kid” (“El rey del juego”) de 1965, un drama sobre el mundo de las apuestas protagonizado por McQueen y Edward G. Robinson. Siguió con “The Russians Are Coming, The Russians Are Coming”, protagonizada por Carl Reiner y Eva Marie Saint y que fue la película revelación de Alan Arkin.

Sus otras películas incluyen “F.I.S.T.” (“F.I.S.T. Símbolo de fuerza”), un fracaso de taquilla con Sylvester Stallone como un líder sindical al estilo de Jimmy Hoffa; “...And Justice for All” (“Justicia para todos”) de 1979, en la que Al Pacino lucha contra un sistema judicial corrupto; e “In Country” (“Recuerdos de guerra”), con Bruce Willis como un veterano de la guerra de Vietnam. Su trabajo más reciente, el thriller de 2003 “The Statement” (“La sentencia”), protagonizado por Michael Caine y Tilda Swinton, no tuvo éxito en taquilla.

“Nunca llegué a ser tan parte del sistema como quería ser”, dijo a The Hollywood Reporter en 2011. “Quería que me aceptaran. Quería que la gente dijera ‘esa fue una gran película’. Quiero decir, tengo un gran ego como cualquier otra persona. No soy una violeta que se encoge. Pero nunca me sentí totalmente aceptado, pero tal vez eso sea bueno”.