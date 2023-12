Fallece actor de 'Brooklyn Nine-Nine' a los 61 años

Andre Braugher, actor que participó en la serie "Brooklyn Nine-Nine" con el papel del capitán Raymond, falleció a los 61 años de edad ayer lunes, dio a conocer su publicista, Jennifer Allen, a la revista Variety. La personalidad estoica y sensata de su personaje lo convirtió en un favorito de los fanáticos, especialmente cuando compartía escenas con Andy Samberg, quien interpretaba al destacado detective Jake Peralta.

En una publicación en Instagram , Terry Crews, coprotagonista de "Brooklyn Nine-Nine de Braugher", escribió: "Me siento honrado de haberte conocido, haberme reído contigo, haber trabajado contigo y haber compartido 8 años gloriosos observando tu talento irremplazable. Esto duele".

La trayectoria de Braugher en la pantalla no solo se limita a "Brooklyn Nine-Nine"; anteriormente, recibió elogios y reconocimientos por su papel del detective Frank Pembleton en "Homicide: Life on the Street", por el cual ganó un premio Emmy como actor principal.

A lo largo de su carrera, Braugher participó en diversas películas, incluyendo City of Angels, Frequency, Poseidon, Primal Fear, Duets, The Mist, Fantastic Four: Rise of Silver Surfer", "Salt" y "The Gambler".