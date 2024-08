Faisy habla sobre forma de ser de Mariana Echeverría dentro de 'LCDLFM'

Ciudad Juárez.– La ola de comentarios negativos que ha recibido la conductora Mariana Echeverría dentro de su participación en "La Casa de los Famosos México" han llevado a su compañero de "Me Caigo de Risa", Faisy, a abordar el tema.

Mariana Echeverría ha acumulado detractores debido a su actitud. Celebridades como Raúl Magaña han expuesto su comportamiento, alegando que trataba mal a las bailarinas del programa "Se Vale" y cuestionando su profesionalismo. Estas revelaciones han intensificado las críticas hacia ella.

El conflicto entre Mariana y Faisy también ha sido motivo de discusión. Aunque ninguno ha dado detalles específicos, Mariana fue la primera en abordar el tema, indicando una ruptura en su amistad. Este contexto ha generado interés en la opinión de Faisy sobre la conducta de Mariana en el reality.

En una reciente entrevista capturada por Berenice Ortiz, Faisy fue cuestionado sobre la actitud de Mariana en las primeras dos semanas del programa. El conductor destacó que la percepción pública ha cambiado.

“Las entrevistas ahora son diferentes que hace dos meses, todo el mundo me atacaba y yo me mantenía callado, ahora me tiran buena onda y sigo callado porque creo que es lo correcto”.

Faisy subrayó que la información sobre su conflicto con Mariana proviene de ella y que la situación en "La Casa de los Famosos México" se ha vuelto complicada, ya que las cosas dentro del reality están comenzando a ponerse agresivas.

“Las cosas se están poniendo raras, llevan dos semanas y parecería que llevan seis meses, los veo muy agresivos.”

El conductor mencionó que otras personas que han trabajado con él pueden confirmar que no es violento, a pesar de las afirmaciones de Mariana sugiriendo que las acusaciones de Mariana no coinciden con la percepción de quienes han colaborado con él.

Faisy concluyó diciendo que tratará de mantenerse al margen y no involucrarse en la controversia, ya que de momento no tiene comentarios positivos hacia Mariana y prefiere evitar conflictos y mantenerse profesional.