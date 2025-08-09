Facundo tira al suelo a Aldo y lo tunden en redes por ponerlo en riesgo

Ciudad de México.– Facundo sigue sumando algunos detractores luego de que se han hecho polémicas algunas declaraciones y manera de actuar frente a sus compañeros, la más reciente de ellas, una "broma" a Aldo de Nigris, provocó serios cuestionamientos sobre si debe o no seguir permaneciendo en la casa.

En los videos difundidos, se aprecia a Aldo de Nigris bailando y ejecutando su característico paso, animado por sus compañeros. Mientras tanto, Facundo permanecía agachado detrás de él. En un momento, el comediante jaló el tapete sobre el que estaba Aldo, ocasionando que perdiera el equilibrio y se golpeara contra el piso.

La acción sorprendió a los presentes, quienes tardaron en reaccionar. Aldo, visiblemente adolorido, se incorporó rápidamente, sonrió y realizó una seña a Facundo para indicar que se encontraba bien, lo que alivió la tensión entre los participantes. No obstante, en redes sociales surgieron críticas hacia el comediante, señalando que este tipo de actos podrían considerarse una forma de agresión y solicitando una sanción.

Tras el incidente, Facundo fue convocado al confesionario, lo que ha generado especulaciones sobre una posible llamada de atención por parte de la producción.

Algunas personas incluso han pedido su expulsión, comparando la situación con polémicas ocurridas en temporadas anteriores del reality.