Facundo se gana el hate por criticar el cuerpo de Mariana Botas

El conductor de televisión y comediante Facundo se encuentra envuelto en polémica tras un comentario sobre el cuerpo de la actriz Mariana Botas durante una reciente gala de La Casa de los Famosos México. Su intención, según él, era crear un rap, pero las redes sociales lo interpretaron como despectivo y como una forma de perpetuar estándares de belleza irreales.

El incidente ocurrió cuando Facundo comentó una fotografía de Botas diciendo:

"Muestra toda la planosidad de su cuerpo, enseñando que la 'planocidad' también es estilo. Mostrando un estilo coqueto, sexy, audaz. Ella es bella, ella es tierna, ella es Mariana Botas".

Aunque el mensaje final intentaba ser positivo, muchos consideraron que el uso de la palabra “planocidad” fue una burla, implicando que su cuerpo no encajaba en lo que él consideraría atractivo.

Reacciones en redes sociales

Usuarios en plataformas como X (antes Twitter) y TikTok expresaron su indignación. Algunos comentarios destacaron el impacto negativo que estos comentarios pueden tener en quienes han lidiado con inseguridades sobre su cuerpo:

"Comentarios así son hirientes y más para las personas que han batallado TODA su vida con su cuerpo".

"Muchos hemos recibido comentarios horribles sobre nuestros cuerpos en formas de “humor”, y aunque a veces te ríes por vergüenza, no es de reírse".

El episodio ha reabierto el debate sobre el “body shaming” y la responsabilidad de las figuras públicas al referirse al cuerpo ajeno. La tolerancia hacia este tipo de bromas parece estar disminuyendo, sobre todo en un contexto que busca ser más inclusivo.

Posición de Mariana Botas

La actriz, conocida por su papel en Una familia de diez, no ha hecho comentarios directos sobre el incidente. Sin embargo, en publicaciones previas ha defendido la importancia de la autoaceptación y la diversidad corporal, y su silencio fue interpretado por algunos como una forma de no dar más relevancia al asunto.

Comentarios destacados de usuarios