Facundo desaparece por una hora en La Casa de los Famosos y desata teorías

Ciudad de México.- La madrugada del 8 de agosto, los fans de La Casa de los Famosos México 3 se quedaron con el ojo cuadrado: Facundo desapareció por más de una hora y ni sus compañeros sabían dónde estaba.

Mariana Botas, Priscila Valverde, Elaine y Shiky, del cuarto “Día”, lo buscaron por toda la casa, incluso en el confesionario, sin éxito. Cuando finalmente apareció con su almohada en mano, dijo que había estado en el cuarto “Noche”, pero según los seguidores del reality, todos dormían ahí, lo que desató sospechas.

Facundo respondió con un seco “dejen de preguntar”, lo que encendió aún más las alarmas. En redes sociales, usuarios especularon que el conductor pudo haber tenido contacto con la producción o recibido información sobre cómo jugar y quiénes tienen más apoyo del público.

Hasta ahora, no hay evidencia que confirme estas teorías, pero el episodio dejó claro que en esta temporada, ni el silencio pasa desapercibido.