Expulsan a Panamá de Miss Universo 2024; Italy Mora explica la razón

Ciudad de Panamá.- Italy Mora, representante de Panamá, fue expulsada de la edición 73 de Miss Universo 2024 que se llevará a cabo en la Ciudad de México.

Italy Mora informa sobre su salida

"El pasado 1 de noviembre de 2024 fui informada sobre mi salida del certamen Miss Universe. En momentos en que me preparaba para asistir a la noche de gala (de Catrinas en las Vizcaínas, en la CDMX), la organización me comunicó su decisión de que debía abandonar la concentración. Dicha medida se tomó por incumplimientos con salida de la habitación, lo cual admito ocurrió para maquillarme y recoger ítems personales. Lamentablemente confié y seguí indicaciones sin medir consecuencias. Sin embargo, quiero expresar que considero que fue una medida severa y que, en su lugar, podría haberse solucionado con un diálogo o llamado de atención", detalló Italy en una historia en Instagram.

"Este suceso ha sido difícil de asimilar en lo emocional, especialmente por el tiempo, esfuerzo, recursos y el apoyo de las personas que hicieron posible mi preparación para representar a mi país. A mis ciudadanos panameños, quiero decirles que siempre he llevado con orgullo el compromiso de representar a Panamá, y lamento profundamente no poder continuar en este camino hacia el certamen", agregó.

César Anel Rodríguez, presidente de Señorita Panamá Oficial, dio su postura a través de una transmisión en vivo.

"No tenemos ningún tipo de discordancia o conflicto con la organización... de hecho, hemos trabajado todo el día en conjunto para llegar a un comunicado y poder informarles que, lamentablemente, nuestro país no estará representado, por lo menos hasta el momento de hoy, en la próxima edición de Miss Universo. Lamentablemente, como joven que soy, cometió un error que no está dentro de lo que la organización puede permitir. Y Miss Universe tomó la decisión de retirarla del concurso", dijo Rodríguez.