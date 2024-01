Exmánager de Canserbero cambia su versión sobre la muerte del rapero

Natalia N., la antigua mánager de Canserbero ha cambiado su versión sobre la muerte del rapero en 2016.

Inicialmente, la mujer había confesado que ella había asesinado al rapero y no se trató de un suicidio. Sin embargo, Natalia se ha retractado.

En una carta dirigida a sus abogados Ciro Colombara y Jennifer Alfaro, la exmánager apuntó que el rapero asesinó a su esposo, Carlos Molner, y luego se quitó la vida.

De acuerdo con el medio La Tercera de Chile, que tuvo acceso a la carta, el rapero pidió a su entonces representante que lo dejara alojarse unos días en su casa ya que pasaba por problemas personales.

Natalia relató puso un programa en la televisión para tratar de distraer al cantante y que se relajara. Después la mujer se fue a dormir junto con su esposo.

Después de un rato, el rapero despertó, perdió el control y tocó a la recámara de la pareja. El esposo de Natalia dijo que él se encargaría.

La mujer despertó porque escuchó gritos y golpes. Se escondió en el baño y llamó al 911.

“No sé cuánto tiempo pasaría, pero lo que me despertó fueron dos gritos, uno de guerra y otro ahogado, más una seguidilla de golpes muy fuertes unos tras otros. En ese momento, al despertar, así en mi mente solo se me vino la frase ‘enciérrate aquí’. Después de los golpes, lo que escuché fue unos vidrios romperse”, dice la carta.

Cuando los ruidos se calmaron, la mujer salió del baño y encontró a su esposo muerto. Una de las vecinas le dijo que el cantante se había arrojado por la ventana.

“Empecé a pegar gritos, volteando para atrás, esperando un golpe, hasta que pude abrir la puerta y salir corriendo, llamando a los vecinos y diciendo auxilio. Fue cuando me abre la puerta mi vecina del frente y ve a Carlos tirado".

La reacción de Natalia fue llamar a la familia del artista para avisarles lo que había pasado, sin embargo, debido al shock, se fue a su recámara y se encerró con su perro.

“Ese momento mi cabeza explotó, no sabía qué hacer, pedir el teléfono llamar a su mamá, a mi familia, a los que me sabía el número, pero entré en shock y me fui a mi cuarto, tomé a mi perro en mis brazos, pero antes ya me habían dicho oficialmente que Carlos había fallecido”.