Exjardinero de Derbez asegura que es un abusivo como patrón

Eugenio Derbez es uno de los actores y comediantes más afamados de México, pero también uno de los más criticados. En medio de las críticas por arremeter contra Selena Gómez y su actuación en la película 'Emilia Pérez', el creador de LOL se habría visto envuelto en una nueva controversia, una donde volvería a hablarse de los "malos tratos" que tiene con sus empleados. Ahora un jardinero habría asegurado que es un abusivo como jefe.

Después de las declaraciones donde aseguraba que no le pagaba a los becarios, inclusive que estaba sorprendido porque los jóvenes se preocupaban por generar dinero y no por trabajar con él. Ahora, estaría envuelto en una controversia por el estilo, ya que un jardinero, que habría trabajado para el actor, revelaría que es un abusivo al no darle algunas prestaciones que se le tiene que dar a los trabajadores, es decir, seguridad social y realizarle los pagos en efectivo.

El testimonio del jardinero fue revelado en el canal de YouTube de Javier Ceriani, donde el que fuera trabajador de Derbez confesaría su experiencia laboral en la lujosa propiedad del comediante. En las declaraciones habría dejado claro que tenía que mantener bonitos varios espacios de la propiedad, desde jardines, espacios minimalistas, una cascada e inclusive darle mantenimiento a una cancha de pádel. El gran problema era que no sólo no le daba seguridad social, sino que también lo hizo trabajar en horarios inhumanos. Lo habría hecho entrar a las 2:00 de la mañana.

"Abusivo, no da seguridad social y eso es evasión de impuestos, el dinero lo daba en efectivo y se encargaba de ello su hermana Silvia. Ignoro como sea su relación con otro empleados", dijo el supuesto exjardinero de Eugenio Derbez.

La postura de Derbez ante estas fuertes acusaciones

El comediante es uno de los famosos mexicanos que no se quedan callados y siempre responde ante las acusaciones o polémicas en las que se ve envuelto, pero en esta ocasión, Derbez no habría emitido ninguna respuesta en persona o ha compartido algún comunicado. Se espera que el papá de Aislinn presente una postura pronto ante las acusaciones y reclamos de la condiciones laborales a las que habría expuesto al jardinero.

Eugenio preocupado por su casa en Los Ángeles

Mientras se realizan los reclamos sobre las malas condiciones laborales a las que habría expuesto a su exjardinero, el actor y su familia estarían preocupados por lo ocurrido con los incendios en Los Ángeles. Alessandra habría compartido un triste testimonio donde asegura que la casa donde nació Aitana ya no existe, es decir, se habría destruido durante los incendios que aterrorizaron a todos los que vivían en la capital del cine.

"La casa donde nació Aitana ya no existe, la casa en la que llegamos a vivir en Los Ángeles, donde están los recuerdos de los primeros dos años de Aitana se quemó", contó la esposa de Derbez.