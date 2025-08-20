Eurovisión se celebrará en Viena el próximo año

Viena.- El Festival de la Canción de Eurovisión 2026 se realizará en Viena.

La emisora ​​pública austriaca ORF, que organizará el evento musical en vivo más grande del mundo, anunció la ubicación este miércoles por la mañana.

Tras la victoria de la cantante austriaca JJ con “Wasted Love” en Basilea esta primavera, el concurso musical se celebrará en mayo de 2026 en el Wiener Stadthalle.

“Tras un examen exhaustivo y basándose en la evaluación unánime del jurado, ORF ha concluido que la candidatura de Viena es la más atractiva no sólo en términos de infraestructura y logística, sino también económicamente”, afirmó el Director General de ORF, Roland Weissmann.

Innsbruck también solicitó ser sede del evento. Será la tercera vez que Viena lo sea, tras las de 1967 y 2015.

Como alcalde de Viena, me alegra mucho que Viena haya triunfado y que vuelva a representar a Austria el próximo año. Estoy convencido de que tendremos un mayo maravilloso juntos, escribió el alcalde Michael Ludwig en X.

Agregó que la ciudad tendrá un presupuesto de alrededor de 22.6 millones de euros (26.3 millones de dólares) para gastar en Eurovisión, incluidos eventos relacionados con el concurso que están abiertos a todos y son gratuitos.

“Como alcalde de Viena, es muy importante para mí que los eventos culturales sean accesibles para todos, independientemente del tamaño de su billetera”, dijo Ludwig.

La final de Eurovisión tendrá lugar el 16 de mayo, después de que las semifinales se celebren el 12 y 14 de mayo de 2026.

JJ, cuya canción ganadora combinó voces operísticas de múltiples octavas con un toque techno, y que también canta en la Ópera Estatal de Viena, ganó el concurso en mayo.

JJ, cuyo nombre completo es Johannes Pietsch , fue el tercer ganador de Eurovisión de Austria, después de Conchita Wurst en 2014 y Udo Jürgens en 1966. El concurso de canciones siempre se celebra en el país cuyo cantante ganó el concurso el año anterior.

El último Festival de la Canción de Eurovisión, que une y divide a los europeos desde 1956, fue visto por 160 millones de espectadores.