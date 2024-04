Eugenio Derbez se pone celoso por mensaje de Lenny Kravitz a Alessandra

Eugenio Derbez reveló la anécdota que vivió con su esposa Alessandra Rosaldo, cuando le pidió una foto a Lenny Kravitz cuando estuvo en México.

En entrevista para 'Ventaneando', el actor contó lo que significó para su mujer dicho encuentro con Kravitz, sobre todo su reacción al ver que Lenny le respondió su historia de Instagram.

‘’Sí, y me dejó. Estábamos aquí cenando y de repente uno de los asistentes nos avisa, porque ella ya me había dicho: ‘oye, que Lenny Kravitz está en el hotel’, y dije ‘sí’, me dijo ‘pero una foto, consígueme una foto’, le dije ‘mi amor no voy a hablar con la gerencia para que le toquen a la puerta’, y de repente estábamos cenando y un asistente le dice ‘Lenny Kravitz está en los elevadores’… me dejó”.

Bromeando con el sorprendente encuentro, Eugenio agregó: “A media cena le valió, se fue… ya no regresó en toda la noche… hasta el otro día no supe de ella… No, sí se paró muy emocionada, fue sacó su foto, y súper lindo eh, súper, súper agradable. Me dijo Ale que fue una experiencia muy bonita”.

Fiel a su estilo, Eugenio no pudo evitar pronunciarse cuando el reportero del programa de TV Azteca le comentó que Kravitz le confesó en sus redes a Alessandra que el placer fue para él cuando la conoció.

“Cuando le respondió, todavía me ofendí más porque, muy llevado, una es que presumas una foto, y luego ya… pero bueno, es Lenny Kravitz y se le perdona, se le permite”, agregó con una sonrisa finalizando la anécdota.