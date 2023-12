Eugenio Derbez confiesa quién es su hijo favorito; Alessandra se pone ‘celosa’

Durante una entrevista promocional del programa "De Viaje con los Derbez", los hijos del comediante Eugenio Derbez fueron cuestionados sobre quién sería el favorito de su padre.

Aunque hubo respuestas divertidas y coincidentes entre Vadhir y José Eduardo, señalando a Aislinn como la favorita, "Esa ya la dijimos... una, dos, tres: Aislinn", respondieron en conjunto Vadhir y José Eduardo entre risas.

Sin embargo, Alessandra Rosaldo, esposa de Derbez, intervino para mencionar que ambas hijas, Aislinn y Aitana, eran las preferidas de su esposo.

"Yo digo que sus niñas, las dos, son sus favoritas", respondió Rossaldo.

“No soporta la Alessandra”, “Alessandra no está soportando”, “Alessandra me recuerda a mi madrastra jaja siempre metiendo a su hija dónde no la nombran”, “Alessandra no soporta que no dijo que aithana”, “Ale siempre mete a Aitana weeeeey”, “Era entre los tres y alessandra queriendo meter a du hija”, fueron algunas de las respuestas de la gente.