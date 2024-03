Eugenio Derbez asegura que le ofrecieron ser candidato a presidente de México

Eugenio Derbez para presidente, esa pudo ser una posibilidad muy real para las elecciones de este 2024, según reveló el propio actor durante una entrevista para un medio español, ya que, según aseguró, le ofrecieron ser candidato a la Presidencia de México.

Eugenio Derbez dijo que le hicieron la propuesta poco después de que comenzó con Selvame del Tren, la campaña que impulsó con otros artistas, activistas y expertos para detener la construcción del Tramo 5 del megaproyecto.

"Me contactaron para plantearme si me interesaba y lo llegué a valorar muy seriamente. En esta etapa de mi vida tengo todo lo que necesito y me pregunté cómo no había llegado nadie al poder que diga: Ya lo tengo todo, no tengo que robar para vivir", dijo en entrevista para El País y atribuyó la invitación a la “visibilidad política” que obtuvo en esa discusión con AMLO.

Eugenio Derbez pensó en la propuesta porque “¿qué mejor regalo te puedes dar que ayudar a más de 120 millones de mexicanos? Me hubiera encantado hacerlo...”, pero no la tomó porque el “precio de sentarse en esa silla era muy alto”.