Estrena Belinda su nuevo tema 'Cactus', ¿la tiradera a Nodal?

Hoy Belinda estrenó su nuevo tema "Cactus", una canción que marca no solo el regreso de la cantante a la escena musical, sino también la incursión de la hispano-mexicana al género del regional mexicano, uno que ha tenido mucho impulso a nivel global en los últimos meses.

"Cactus" también se estrenó hoy en los Premios TikTok, donde apareció la cantante en el escenario para interpretar el polémico tema en vivo.

La canción ha sido una de las más esperadas en las últimas semanas después de que se anunció en las redes sociales de Beli, y es que, de acuerdo con los internautas, esta nueva pieza musical es una tiradera a Cristian Nodal, antigua pareja de la cantante y cuya relación estuvo envuelta en muchas controversias.

Sagún han declarado algunos Belifans, la letra de "Cactus" dedica algunos versos a Nodal, específicamente el tatuaje de sus ojos que se hizo en el pecho.

“Bebo, salud por tu recuerdo. Me costó mil pedas no llamarte cruda y hacerme la dura. Bebo, salud por todos los besos. ¿De qué sirvió tatuarte mis ojos pa’ luego borrarlos con otros?”.

En una parte de la letra, Belinda hace referencia a un anillo que no fue real, referencia a la petición de matrimonio que vivió con el artista de regional.

"No todo fue lo que demostrabas, si supieran cómo tú me tratabas. Una piedra que no fue real en un compromiso para aparentar. A lo hecho, pecho, conocí el despecho. A nuestro amor no le diste el respeto. Yo nunca dije nada de ti y con mucha clase yo me fui. Bebo, salud por tu recuerdo. Me costó mil pedas no llamarte cruda y hacerme la dura. Bebo, salud por todos los besos. ¿De qué sirvió tatuarte mis ojos pa' luego borrarlos con otros?".