Estos son los nominados de la semana en LCDLF México 3

Ciudad de México.- La tensión en la casa más famosa del país no da tregua. Esta semana, en la Segunda Gala de Nominación quedaron en riesgo de eliminación son:

1.- Alexis.

2.- Priscila.

3.- Mar.

4.- Dalilah.

5.- Adrián.

La única persona que no puede ser nominada esta semana es Ninel Conde, quien ganó el liderazgo y con ello, inmunidad.

En esta jornada, los habitantes repartieron puntos en el confesionario. Las alianzas, los roces y las estrategias marcaron el rumbo de esta placa. El público decidirá quién se queda y quién abandona la competencia este domingo.

El reality puede seguirse minuto a minuto en el sitio oficial de Las Estrellas, así como en la transmisión 24/7 de ViX.