Estos son los famosos en riesgo de eliminación en LCDLF

Ciudad de México.- Durante la quinta gala de nominación en La Casa de los Famosos México 2025, los habitantes enfrentaron una dinámica marcada por la ruleta del destino, que sumó o restó puntos a sus votos.

La tensión se sintió en cada confesionario y las estrategias comenzaron a fracturarse, y nuevamente fueron ocho los nominados en la casa más famosa de México.

Tras el conteo final, los nominados de la noche son: Facundo, Aldo, Alexis, Dalilah, Aarón, Abelito, Mar y Mariana.

El líder de la semana fue Shiky, quien obtuvo inmunidad y no pudo ser nominado, lo que modificó el equilibrio entre los cuartos Día y Noche.

La gala estuvo marcada por momentos de confrontación, especialmente tras la prueba de imitación que dejó huellas en las relaciones internas.

El público puede votar para decidir quién será el próximo eliminado el domingo.