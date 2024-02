Estilista asegura que Bellakath le debe 100 mil pesos y exige que le pague

Bellakath con dos de sus éxitos musicales bien posicionados en el gusto de la gente en México, "Reggaeton champange" y "Gatita", ha logrado tener un gran impulso en su carrera gracias a su trabajo y también a su estilo irreverente que, aunque se ha ganado cientos de críticas por la letra de sus temas, también ha logrado ganarse el cariño de muchos de sus seguidores. Premisa que se puede corroborar en su cuenta de Instagram, donde la mexicana suma ya casi 2 millones y medio de seguidores.

Pero no todo es miel sobre hojuelas, ya que Betzel Chávez, quien aseguró era la estilista de Bellakath en los inicios de su carrera, denunció a través del programa de Gustavo Adolfo Infante que la famosa le debe cerca de 100 mil pesos por varios trabajos de extensiones y de maquillaje que le hizo no solo a ella, sino también incluso a su hermana; trabajos que no ha saldado.

La joven estilista aseguró que debido a que comenzaba su joven carrera, Bellakath no podía pagarla, sin embargo, las dos llegaron a un acuerdo en donde la cantante le liquidaría el trabajo a través de publicidad, menciones en redes sociales, pero eso nunca llegó.

"Quedamos en que iban a ser menciones de mi Instagram (...) cosa que solo pasó dos veces (...) tenía que yo estarla correteando", dijo Betzel.

La profesional también reveló que no solo es ella a quien le debe, sino que hay también otra colega a la cual Bellakath le debe dinero por su trabajo.

Después la joven denunció que la empezó a amenazar, "me dijo: 'tú te vas a quedar callada, yo tengo el poder, tengo los medios y si no quieres que destruya tu negocio, tu familia, entonces quédate callada porque no te voy a pagar'", reveló la experta en belleza.

La joven dijo que ya interpuso una denuncia en la fiscalía.