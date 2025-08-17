Esta famosa es la tercera eliminada en LCDLF

Ciudad de México.- La tercera gala de eliminación en La Casa de los Famosos México 2025 culminó con la salida de Ninel Conde, quien se convirtió en la tercera habitante en abandonar el reality más comentado del país.

La decisión del público se dio tras una semana de alta tensión, en la que los nominados fueron: Alexis Ayala, Facundo, Ninel Conde, Mar Contreras y El Guana. La salvación de Mariana Botas modificó la lista final, dejando a cinco participantes en riesgo.

Durante el posicionamiento previo, Alexis Ayala recibió múltiples señalamientos por parte de sus compañeros, mientras que Facundo fue reconocido como un rival fuerte. Las encuestas en redes sociales apuntaban a una salida cerrada entre ambos, aunque finalmente fue Ninel Conde quien no logró superar la votación.

Por votación del público, Guana fue salvado y continuará por lo menos una semana más en el reality.

Facundo fue la segundo habitante salvado por el público.

El tercer habitante que libró la eliminación fue Alexis Ayala.

La salida de Ninel Conde deja al Cuarto Día con una baja significativa, lo que podría alterar las dinámicas internas y las estrategias rumbo a la siguiente semana.

La gala fue conducida por Galilea Montijo, quien anunció el resultado en medio de una atmósfera cargada de emociones.

Se registraron más de 16 millones de votos.