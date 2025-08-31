Este famoso es el quinto eliminado en LCDLF

Ciudad de México.- Durante la quinta gala de eliminación de La Casa de los Famosos México del domingo 31 de agosto, el público decidió que el habitante eliminado fuera Mariana.

Tras una semana marcada por posicionamientos tensos y sinceramientos directos, la votación definió el destino de los siete nominados en placa.

Los nominados fueron: Aldo, Alexis, Dalilah, Aarón, Abelito, Mar y Mariana.

La salida de Mariana sorprendió a algunos seguidores, mientras otros ya anticipaban el resultado por las encuestas en redes sociales.

La eliminación de Mariana marca un giro en la dinámica del reality, dejando al Cuarto Cuarto Día en desventaja y reconfigurando las alianzas internas.

El público sigue teniendo la última palabra en este juego de estrategia, emociones y exposición total.