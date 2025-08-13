Estalla Abelito por el caos en cocina de La Casa de los Famosos

La dinámica dentro de La Casa de los Famosos México se intensifica conforme avanzan los días. El encierro, los roces cotidianos y la presión del juego han comenzado a afectar el ánimo de los participantes, incluso de aquellos que se han distinguido por su carácter relajado y sentido del humor.

Tal es el caso de Abelito, uno de los favoritos del público por su autenticidad y carisma, quien recientemente protagonizó un momento de tensión en la cocina del reality. Mientras colaboraba en la preparación de tortillas a mano junto a Priscila Valverde, Elaine Haro, Dalilah Polanco, Shiky y Mar Contreras, el youtuber se mostró visiblemente molesto por el desorden que imperaba en el área común.

“No puedo así, yo me largo de aquí, es que mira este cochinero. Nada más está estorbando”, expresó Abelito, en tono firme pero con su característico estilo. Ante la situación, Ninel Conde intentó suavizar el ambiente con humor: “Abelito desde que eres co-líder ya estás insoportable. Se te está subiendo, te pones muy mal, ¿qué más te molesta?”, comentó entre risas.

La participación de Ninel Conde ha sido objeto de debate en redes sociales. Aunque inició el programa con gran aceptación, su comportamiento ha generado críticas por los constantes desacuerdos con otros integrantes, como el actor Alexis Ayala. Actualmente, la actriz enfrenta el riesgo de ser eliminada, dependiendo de la votación del público y las nominaciones internas.