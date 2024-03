¡Estaba en silla de ruedas! Madonna reclama a fan por no pararse en su concierto

Madonna se convirtió en tema de conversación en las redes sociales por haber protagonizado un bochornoso incidente en un concierto del The Celebration.

Resulta que la cantante estaba en medio de su presentación cuando se percató de que una fan estaba sentada y se enojó bastante. “¡Hey, disfruta este show conmigo! ¿Qué haces allí sentada? ¿Por qué no te pones de pie?”, le dijo sin importar que el concierto se hubiera detenido y que todos la estuvieran observando.

Al ver que ella no se ponía de pie, Madonna se acercó y fue ahí donde se dio cuenta que usaba una silla de ruedas. “Oh está bien, eso fue políticamente incorrecto, me alegro de que estés aquí, oh Dios mío”, declaró muy avergonzada.