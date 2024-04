Esta sería la millonaria cantidad que podría pagar 'Fofo' para salir de prisión

Fofo Márquez, podría ser liberado de prisión tras haber llegado a un supuesto acuerdo reparatorio con la víctima de un intento de feminicidio, Edith ‘N’. La suma económica podría llegar hasta los por 16 millones de pesos mexicanos.

Recluido en el Penal de Barrientos, la defensa de Fofo ha buscado todos los recursos para sacar de la cárcel a su defendido, surgiendo ahora el rumor de que Edith 'N', la mujer golpeada, recibiría un pago millonario para perdonarlo.

Sin embargo, fue la propia víctima quien desmintió la versión, asegurando que no hay forma legal de que le conceda el perdón a Rodolfo 'N', ya que éste fue vinculado a proceso por tentativa de feminicidio, un delito que no se desestima ni con el recurso de reparación de daño.

“No es real, se encuentra en el Reclusorio de Barrientos, no puede haber perdón porque se encuentra vinculado a un proceso de feminicidio en grado de tentativa y tampoco procede la reparación del daño, no tengo conocimiento, tenemos audiencia el 25 de mayo, no le deberían dar credibilidad a esos comunicados”, declaró la mujer para el canal de YouTube del periodista de espectáculos Michelle Rubalcava.

Por su parte la Fiscalía General de Justicia del Estado de México continúa recopilando las evidencias necesarias para sostener la acusación de tentativa de feminicidio, mientras que la defensa de Márquez busca su exoneración alegando insuficiencias en el armado del caso.

De acuerdo con Edith N, el influencer podría salir de prisión si el juez determina que el delito fue por lesiones y no por tentativa de feminicidio. Si el caso queda acreditado correctamente como una tentativa de feminicidio, ya no podría retirar la denuncia, ni negociar o asignar un perdón a su agresor.