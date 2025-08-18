'Está espectacular'; resalta Shakira la belleza de Chihuahua tras concierto

Ciudad Juárez.– La cantante colombiana Shakira estuvo este domingo 17 de agosto en la ciudad de Chihuahua como parte de su gira "Las Mujeres ya no Lloran World Tour", donde deleitó con su música a miles de sus seguidores, quienes acudieron desde horas antes del concierto al estadio de la UACh para no perderse ningún detalle de la presentación de la artista internacional.

Con una presentación de éxito ante sus fans que acudieron de todos los sitios del estado, e incluso de otras entidades del país, horas después de su presentación en la capital del estado, la cantante colombiana no dudó en contar su experiencia de la ciudad.

Fue a través de sus historias de Instagram donde la intérprete de "Waka Waka" aseguró que su presencia en el estado fue increíble luego de 18 años de no haber pisado estas tierras chihuahuenses. La famosa calificó su concierto en Chihuahua como uno de los mejores en lo que va de su tour.

Además, la colombiana no tardó también en resaltar la belleza de la capital del estado: "Les digo algo, tienen que venir a Chihuahua, no saben qué belleza. Me encantó volver. Tierra entre montañas, significa Chihuahua. Está espectacular la ciudad, el público fue increíble", espresó la cantante.