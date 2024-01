Esta es la razón por la que Frida Sofía no estará en LCDLF 4

Hace tan solo unos días en redes sociales se viralizó un promocional de La Casa de los famosos 4 en donde, por error, apareció el rostro de Frida Sofía, esto provocó gran expectativa y polémica al respecto.

A través de una transmisión en su canal de Youtube oficial, el periodista Gustavo Adolfo Infante habló sobre las verdaderas razones que llevaron a Frida Sofía no ser parte de La Casa de los Famosos México 4.

Y aunque mucho se especuló que la nieta de Silvia Pinal no podía viajar a México, pues tenía problemas migratorios, esto no es así, de acuerdo con el autonombrado “periodista de las exclusivas”, Frida no entró a LCDLFM 4 por fuertes motivos, aunque ésta no se los reveló.

“Frida Sofía no la corrió Telemundo, ella tomó la decisión de no entrar a Telemundo, no me explicó los motivos, pero tiene motivos serios para no haber aceptado”, contó Gustavo Adolfo Infante

“Ella puede viajar a donde quiera, no tiene, palabras de ella, no tiene ninguna restricción de ley ni en EU ni en México ni en ninguna parte del mundo, tan es así, pongan mucha atención con esta declaración que voy a dar ahora, porque esto me lo dijo, hace unos días, de repente hace unos días se apartó y nadie la encontraba…¿saben dónde andaba Frida Sofía? en México vino Frida Sofía para acá, no vio a nadie de medios, estuvo un par de días en México y se regresó a Miami”, dijo Gustavo Adolfo infante.