Esposa de Sergio Mayer llama malagradecida a Wendy y la influencer reacciona

Al pleito entre Wendy Guevara y Sergio Mayer se sumó la esposa del Ex Garibaldi, Issabela Camil, quien llamó como una malagradecida a la famosa "Perdida". Esto luego de que la influencer reveló en el programa de YouTube de Adela Micha que tuvo que recurrir a un ejecutivo de Televisa para que "le quitaran" a Mayer, ya que según contó, quiso manejar su carrera desde que salieron de "La Casa de los Famosos".

Tras las declaraciones, Camil dijo que le pareció malagradecido que hablara negativamente de Mayer, quien, según, le ha proporcionado oportunidades laborales rentables.

La esposa de Mayer destacó que las críticas hacia su esposo son recurrentes, pero carecen de pruebas concretas. En el caso de Wendy, Issabela calificó sus comentarios como malagradecidos y delicados, instando a que, si hay acusaciones, se respalden con evidencias.

Ante la reacción de los seguidores de Wendy, quienes le solicitaron su opinión sobre los comentarios de Issabela, Guevara optó por el silencio, no respondiendo a la actriz. Sin embargo, en los comentarios recibidos, muchos de sus seguidores expresaron que Wendy demostró tener más educación que Issabela.

“No, no vi hermanas, pero no voy a comentar nada porque no he visto el vídeo. Pero además no, ni voy a comentar, hermanas. A la señora no la conozco, y mis respetos porque la verdad la familia es la familia. Y yo no odio a Mayer ni nada, no m*men, pero yo jamás hablaría de Issabel. A mí esas m*madas no me gustan de andar hablando de la familia”, expresó la influencer.