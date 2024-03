Espinoza Paz sospecha que trabajadora de limpieza robó su celular

Espinoza Paz generó cierta confusión al hablar sobre su celular perdido, inicialmente mencionando que era de la marca Samsung, para luego corregirse y especificar que se trataba de un dispositivo de Apple.

En un video compartido en su cuenta de Instagram, proporcionó nuevos detalles sobre cómo habría perdido su celular, sugiriendo que podría haber sido objeto de robo. Según el cantante, la última vez que lo utilizó fue en la habitación 1109 del hotel Holiday Inn, en Tapachula, Chiapas.

“Mi gente de Tapachula, Chiapas, gente bella, gente hermosa. Los pongo en contexto de la pérdida de mi teléfono. Yo me salí de la habitación 1109 del Holiday Inn como a las 3:30. A las 6:00 más o menos yo me di cuenta que mi teléfono se había quedado en la habitación. Entonces la última aparición de mi teléfono fue a las 5:47 en el Hollyday Inn. De ahí desapareció, luego como que lo apagaron. Entonces ya no supe más de él”, explicó.

Reveló que en el dispositivo se encuentran una serie de documentos cruciales para tramitar su cita para obtener la visa de trabajo estadounidense, lo que explica su urgencia por recuperarlo.

A través de sus plataformas de redes sociales, Espinoza Paz ofreció una atractiva recompensa a quien pueda devolverle su celular perdido en Chiapas.

"25 mil pesos de recompensa para quien encuentre mi teléfono. Gracias mi gente de Tapachula, estaré atento", escribió el cantante en sus historias de Instagram.