Especial de 'SNL50' contará con Bad Bunny, Sabrina Carpenter y más

Nueva York.– El especial del 50mo aniversario de “Saturday Night Live” incluirá apariciones especiales de Steve Martin, Sabrina Carpenter, Bad Bunny, John Mulaney, Dave Chappelle y muchas otras estrellas que han estado asociadas con el programa a lo largo de los años, además de una gran cantidad de ex alumnos, incluido el primer elenco del programa.

Scarlett Johansson, quien está casada con el copresentador de Weekend Update, Colin Jost, aparecerá en “SNL50: The Anniversary Special” que se emitirá el domingo. Se trata de una transmisión en vivo de tres horas en honor al 50 aniversario de “SNL”.

Otros invitados anunciados inicialmente por NBC el jueves pasado incluyeron a Adam Driver, Ayo Edebiri, Paul McCartney, Tom Hanks, Miley Cyrus, Robert De Niro, Martin Short y Kim Kardashian.

El lunes, NBC anunció una lista de ex miembros del elenco que aparecerán en el especial, incluidos Eddie Murphy, Tina Fey, Seth Meyers, Will Ferrell, Andy Samberg y Adam Sandler. También regresan varios Not Ready for Prime Time Players, miembros del elenco de la primera temporada del programa: Chevy Chase, Garrett Morris, Jane Curtin y Laraine Newman. La cadena también anunció más regresos sorpresa.

El especial se emitirá dos días después de la transmisión en vivo de “SNL50: The Homecoming Concert” en Peacock. Bad Bunny y Cyrus tienen previsto actuar durante ese programa. El presentador del espectáculo será Jimmy Fallon, ex alumno de “SNL”. También actuarán Lady Gaga, Post Malone, Chris Martin, David Byrne, Eddie Vedder y otros.