'Esa historia ya la cerré'; Salinas habla sobre las supuestas adicciones de JRF

Ciudad Juárez.– La pelea entre David Faitelson y José Ramón Fernández (JRF) llegó hasta oídos del dueño de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego, quien habló sobre las supuestas adicciones del periodista deportivo, luego de que Faitelson, a través de su cuenta de X, acusó a Fernández de ser adicto a la cocaína.

En medio del escándalo, el empresario Ricardo Salinas Pliego fue cuestionado en redes sociales por usuarios que pedían su opinión: "Tío es verdad que le pago un viaje al Joserra por qué era bien adicto a la coca cola, dijo el sicario de @DavidFaitelson_", escribió un usuario en el perfil de Salinas.

Su respuesta fue breve, pero contundente:

"Digamos que prefiero no decir yo nada al respecto, que sea Dios quien lo juzgue, yo esa historia ya la cerré, y no acabó de bonita manera entre JRF y yo. Yo estoy de fiesta, dejen tomar a gusto, comentó el presidente de Azteca, quien no negó las adicciones de Fernández.

X | @RicardoBSalinas

Todo comenzó cuando José Ramón Fernández, sin dar nombres, calificó a un periodista de TUDN como un “sicario de la información”. Sin embargo, el también comentarista Sergio Dipp sugirió públicamente que se refería a David Faitelson, su excompañero y antiguo protegido. Faitelson, ahora parte de TUDN, no se quedó callado y respondió con fuerza en su cuenta de X, donde acusó a JRF de ser adicto a la coca, además de que reibió ayuda de su exjefe para rehabilitarse junto con su esposa en Europa.

"Recuerde que fue tan grave que el dueño de la empresa lo separó del cargo y lo envió a usted y a su señora esposa, con todo pagado, a España para intentar que se recuperara", escribió Faitelson.