'Es una prost#%ta de alta gama'; tunden a Adrián Marcelo por post vs Belinda

Ciudad de México.– El conducutor y también youtuber Adrián Marcelo tuvo que enfrentarse a las duras críticas del fandom de Belinda e incluso a activistas en pro de los derechos de las mujeres después de que en su cuenta de X compartió un post en donde calificó a la cantante mexicana Belinda de ser "una prostituta de alta gama", lo que generó polémica en las redes sociales por su manera de hablar de otras mujeres.

El comentario, que pretendía ser un halago según el propio autor, fue ampliamente señalado por su carga misógina y por el tono despectivo hacia la popular artista.

La figura de Adrián Marcelo, conocido en el entorno digital como “El Ajedrecista”, se ha caracterizado por su manejo de la polémica y su presencia constante en temas de actualidad.

En su declaración, el exintegrante de “La Casa de los Famosos” expresó: “Belinda es mucho más inteligente que cualquier wey con el que ha salido. No tengan duda. No hay nadie más consciente de lo que tiene y ejerce sobre los hombres que ella y lo usa a su favor como nadie. Ojalá no se ofenda si lee esto, porque es con la intención de halagarla, pero Belinda es una ‘prostituta’ de altísima gama, de esas que pueden escoger cómo, con quién y por cuánto. Una mujer empoderada y capaz”.

Marcelo, quien cuenta con formación en Psicología, intentó matizar sus palabras al señalar que su intención era elogiar la inteligencia y el empoderamiento de la cantante, aunque la elección de términos resultó ofensiva para muchos.